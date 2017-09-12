Савин проинформировал Скворцову о степени готовности перинатального центра в Пензе Медицина

Пенза, 12 сентября 2017. PenzaNews. Вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин проинформировал министра здравоохранения России Веронику Скворцову о степени готовности перинатального центра, который планируется открыть на территории клинической больницы имени Н.Н. Бурденко.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Мы находимся в активной фазе строительных работ. В настоящее время ведется монтаж оборудования и установка мебели. Работы выполнены на 85%», — доложил он в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференцсвязи во вторник, 12 сентября.

По его словам, на объекте выполняются мелкие отделочные работы.

«В целом строительная часть будет готова к 20 сентября», — уточнил он.

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В свою очередь Вероника Скворцова отметила, что необходимо начинать работы по лицензированию нового учреждения.

«Также возьмите под контроль санитарные пробы воздуха из вентиляционных систем», — поручила она.

«Держите меня в курсе по строительству вашего перинатального центра. Если возникнут какие-то проблемы, сообщайте мне незамедлительно», — цитирует Веронику Скворцову пресс-служба Минздрава Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», министр здравоохранения России Вероника Скворцова лично оценила ход строительства перинатального центра в Пензе в ходе своего визита в город 23 июня 2017 года.

После этого она провела совещание, на котором отметила, что замечаний по выполнению работ нет.