Замглавы «Ростеха» назвал причины срыва сроков строительства перинатального центра в Пензе Медицина

Пенза, 15 сентября 2017. PenzaNews. Заместитель генерального директора государственной корпорации «Ростех» Николай Волобуев назвал основные причины, по которым были затянуты сроки ввода в эксплуатацию перинатального центра на 130 коек в Пензе и ряде других городов.

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«Известно, что программа была запущена в декабре 2013 года. К сожалению, мы долго ждали распоряжения президента РФ об участии в этой программе корпорации. […] Мы приступили к работе только в марте 2014. К сожалению, это отставание на 5–6 месяцев не позволило нам очень ритмично и поступательно решать задачи, которые поставило перед нами руководство страны», — пояснил он на совещании, состоявшемся в пензенской областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко после осмотра готовящегося к открытию перинатального центра в пятницу, 15 сентября.

Николай Волобуев добавил, что проект повторного применения, принятый за основу для строительства, вопреки ожиданиям не позволил значительно сократить сроки.

«Оказалось, что любой новый проект, несмотря на его повторное применение, требует соответствующей привязки не только к местности и к условиям местным, но и самое главное — время не стоит [на месте]. Мы знаем, что медицинское оборудование устаревает: каждые три года надо бы его менять по большому счету. А уж проекты медицинских учреждений, особенно таких, как перинатальный центр, требуют […] обязательного учета всех нововведений и новых подходов в этой области», — отметил замглавы «Ростеха».

По его словам, возведение перинатального центра в Пензе существенно осложнило хищение денежных средств, предусмотренных на строительство.

«Проект строится на бюджетные деньги, а значит на народные. Более того, средства были не такие большие выделены, но достаточные. Каждая копейка на учете, потому что выделял федеральный Фонд обязательного медицинского страхования. И, конечно, они до сих пор тщательно следят за всеми нашими затратами. И то, что произошло в Пензе — я имею в виду недобросовестный, а я бы даже сказал воровской, подход к реализации и к затрачиваемым средствам — нас тоже отодвинуло, особенно в моральном плане», — сообщил Николай Волобуев.

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Он констатировал, что с новой командой подрядчиков в Пензе у «Ростеха» сложились «очень тесные рабочие отношения».

«Ни на секунду нам не дадут перейти в последующий год. Более того, было предупреждено, что тот регион, который не сдаст соответствующий объект к концу этого года, будет дальше строить за свои деньги, потому что деньги фомсовские [выделенные Фондом обязательного медицинского страхования] будут отозваны, и как Дмитрий Анатольевич [Медведев, премьер-министр РФ] подчеркнул, наверное, не вы будете достраивать. То есть, жесткий подход. Мы должны во что бы то ни стало выполнить эту задачу», — резюмировал замглавы «Ростеха».

Перинатальный центр возводится в Пензе по заказу госкорпорации «Ростех». Генеральным подрядчиком является «РТ-СоцСтрой».

В качестве субподрядчика объект начинала строить компания «Сигма», которая выиграла соответствующий тендер.

Сроки сдачи объекта неоднократно переносились.

6 сентября в Ленинском районном суде Пензы начались предварительные слушания по уголовному делу в отношении фактического учредителя ООО «ЦСК «Сигма» Сергея Богунова и экс-мэра Пензы Александра Пашкова, выполнявшего функции советника губернатора Василия Бочкарева, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в период с февраля по апрель 2015 года ими было похищено более 96 млн. рублей, предназначенных для строительства перинатального центра.

15 сентября заместитель генерального директора государственной корпорации «Ростех» Николай Волобуев сообщил, что объект должен быть введен в эксплуатацию в октябре 2017 года. Ожидается, что в этом месяце здесь будут приняты первые роды.