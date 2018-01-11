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Пензенские врачи пройдут обучение для проведения аутотрансплантации костного мозга

19:58 | 11.01.2018 | Медицина

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Пенза, 11 января 2018. PenzaNews. Специалисты пензенского областного онкологического диспансера, где планируется начать осуществлять аутотрансплантацию костного мозга, пройдут дополнительное обучение в ведущих медицинских центрах страны. Об этом сообщила заведующая гематологическим отделением учреждения Татьяна Чагорова.

Пензенские врачи пройдут обучение для проведения аутотрансплантации костного мозга

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Обязательно все врачи и медицинский персонал пройдут обучение — мы планируем [направить их] в Киров, Санкт-Петербург», — сказала она.

Врач-гематолог отметила, что подобная медицинская помощь до настоящего времени ни в Пензе, ни в близлежащих регионах не оказывается, а крупные онкоцентры, где созданы соответствующие условия, зачастую перегружены в связи с проведением аллогенной трансплантации.

«Открывая такое отделение, мы, думаю, сможем лечить не только наших пациентов — из Пензенской области, но и помогать соседним регионам», — предположила Татьяна Чагорова.

Говоря о специфике процедуры, она пояснила, что сначала пациент получает химиотерапию, после чего ему «подсаживают» его же стволовые клетки.

«Сейчас «подсаживают» не костный мозг, а стволовые клетки периферической крови. Заготавливать этот материал нам будет областная станция переливания», — сказала заведующая гематологическим отделением.

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Главный врач пензенского онкодиспансера Виталий Серебряков сообщил ИА «PenzaNews» о планах по проведению в регионе аутотрансплантации костного мозга еще в июле 2017 года.

На данный момент в учреждении начали готовить помещения для этого.

Капитальный ремонт отдельного блока гематологического отделения ведется с использованием средств из резервного фонда президента РФ в размере более 6 млн. рублей. Всего планируется оборудовать четыре палаты с абактерицидной средой.

В среднем в год в Пензе намечено проводить 25–30 аутотрансплантаций костного мозга взрослым пациентам.
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