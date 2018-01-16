Облсуд 1 февраля рассмотрит жалобу Падалкина по поводу штрафа за акцию с гробом Общество

Пенза, 16 января 2018. PenzaNews. Пензенский областной суд назначил на 1 февраля рассмотрение жалобы оппозиционера Сергея Падалкина, который не согласен с назначенным ему районным судом штрафом в размере 20 тыс. рублей за организацию «похоронной акции» у здания регионального Минздрава 15 декабря, когда два человека в масках с изображением главы министерства Владимира Стрючкова принесли гроб и венок к крыльцу ведомства.

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21 декабря постановлением судьи Ленинского районного суда Пензы Оксаны Кузнецовой Сергей Падалкин был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

По мнению оппозиционера, судебный акт подлежит отмене, поскольку возложение гроба и венка не подпадает под определение пикета.

27 декабря Сергей Падалкин направил жалобу в вышестоящий суд.