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Облсуд 1 февраля рассмотрит жалобу Падалкина по поводу штрафа за акцию с гробом

11:18 | 16.01.2018 | Общество

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Пенза, 16 января 2018. PenzaNews. Пензенский областной суд назначил на 1 февраля рассмотрение жалобы оппозиционера Сергея Падалкина, который не согласен с назначенным ему районным судом штрафом в размере 20 тыс. рублей за организацию «похоронной акции» у здания регионального Минздрава 15 декабря, когда два человека в масках с изображением главы министерства Владимира Стрючкова принесли гроб и венок к крыльцу ведомства.

Облсуд 1 февраля рассмотрит жалобу Падалкина по поводу штрафа за акцию с гробом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

21 декабря постановлением судьи Ленинского районного суда Пензы Оксаны Кузнецовой Сергей Падалкин был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

По мнению оппозиционера, судебный акт подлежит отмене, поскольку возложение гроба и венка не подпадает под определение пикета.

27 декабря Сергей Падалкин направил жалобу в вышестоящий суд.
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