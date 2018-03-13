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В Пензе в июне запустят производство оборудования для травматологии и ортопедии

13:32 | 13.03.2018 | Медицина

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Пенза, 13 марта 2018. PenzaNews. Совместный проект по производству оборудования для травматологии и ортопедии, в реализации которого задействованы ЗАО «НПП «МедИнж», ООО «Титанмед» и китайская Naton Medical Group, будет запущен на базе технопарка высоких технологий «Рамеев» в Пензе летом 2018 года.

В Пензе в июне запустят производство оборудования для травматологии и ортопедии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По плану, запуск совместного производства с Naton Medical Group запланирован на июнь», — сказал губернатор Иван Белозерцев.

Он выразил надежду на то, что в Пензе удастся создать новый бренд в области травматологии и ортопедии, а продукция предприятия будет пользоваться спросом как в России, так и за рубежом.

По данным пресс-службы облправительства, старт проекту будет дан в рамках V форума «InnoMed».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в августе 2016 года было объявлено о планах по созданию совместного предприятия при участии китайской компании Naton Medical Group, ООО «Титанмед» и ЗАО НПП «МедИнж».

Работы по подготовке производства ортопедической продукции предполагалось завершить к марту 2017 года.

В рамках реализации проекта было зарегистрировано предприятие «Пензаимплант», которое возглавил Андрей Жупиков.

В июле 2017 года стало известно о том, что сформирован штат сотрудников для нового производства.
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