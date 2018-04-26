В Пензе завершен ремонт асептического блока онкодиспансера Медицина

Пенза, 26 апреля 2018. PenzaNews. Капитальный ремонт асептического блока на восемь коек завершен в гематологическом отделении пензенского областного онкологического диспансера.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По словам исполняющего обязанности главного врача учреждения Дмитрия Чичеватова, он был проведен с целью совершенствования специализированной медицинской помощи жителям региона с диагнозом «Гемобластоз».

«Сейчас мы работаем над новым высокотехнологичным методом лечения таких пациентов — высокодозной химиотерапией с поддержкой аутологичными периферическими стволовыми клетками, который также называют аутологичной трансплантацией костного мозга», — пояснил он.

Дмитрий Чичеватов добавил, что асептический блок позволит создать специальные условия для защиты больных от инфицирования при проведении лечения.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минздрава Пензенской области, первых пациентов планируется принять в сентябре 2018 года, а до этого времени необходимо оснастить асептический блок медицинским оборудованием.

Предполагается, что все гематологи онкодиспансера и трансфузиологи центра крови, на базе которого будут заготавливать и хранить трансплантат, пройдут обучение в федеральных клиниках Москвы, Санкт-Петербурга и Кирова.

Читайте также

Стала известна хронология событий по делу Виталия Серебрякова

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», о планах по проведению в регионе аутотрансплантации костного мозга стало известно еще в июле 2017 года.



В конце прошлого года в учреждении начали готовить помещения для этого. Капитальный ремонт отдельного блока гематологического отделения осуществлялся с использованием средств из резервного фонда президента РФ в размере более 6 млн. рублей.

Согласно озвученным ранее планам, в среднем в год в Пензе намечено проводить 25–30 аутотрансплантаций костного мозга взрослым пациентам.