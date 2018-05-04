Глава пензенского Минздрава изучил опыт работы онкодиспансера в Чебоксарах Медицина

Пенза, 4 мая 2018. PenzaNews. Министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков посетил республиканский клинический онкологический диспансер в Чебоксарах с целью изучения опыта ввода в эксплуатацию хирургического корпуса, который был открыт в сентябре 2016 года.

Фото: Health.pnzreg.ru

Экскурсию для гостя провела главный врач учреждения Лидия Воропаева.

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«С введением нового корпуса жители республики могут получить полный цикл специализированной высокотехнологичной онкологической помощи», — пояснила она.

Владимир Стрючков осмотрел операционный блок, анестезиолого-реанимационное и реабилитационное отделения.

Как сообщает пресс-служба Минздрава области, также он ознакомился с условиями пребывания пациентов в хирургических отделениях и возможностями диагностических служб.