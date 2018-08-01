Суд подтвердил законность решения УФАС по делу о сговоре при закупке модуля «Служба крови» Медицина

Пенза, 1 августа 2018. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области отказал местному клиническому центру крови и ульяновскому ООО «Проект инжиниринг девелопмент» в удовлетворении требований о признании незаконными решения и предписания регионального управления ФАС России от 22 декабря 2017 года по делу о сговоре при поставке модуля «Служба крови». Об этом сообщает пресс-служба областного антимонопольного ведомства.

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По данным управления, соответствующее решение принято по итогам заседания, состоявшегося в среду, 1 августа.

Согласно материалам дела, спорный контракт был заключен 14 октября 2014 года по результатам проведенного электронного аукциона. К настоящему времени по нему заказчиком принят и оплачен товар на сумму около 146 млн. рублей, недопустимый к обращению на территории России и произведенный в отсутствие соответствующего разрешения.

Специалисты УФАС выявили наличие договоренности между клиническим центром крови и поставщиком о фактическом изменении условий контракта в целях обеспечения продолжения его исполнения, что дало ООО «Проект инжиниринг девелопмент» необоснованные конкурентные преимущества.

22 декабря 2017 года комиссия УФАС приняла решение о признании действий «ПОКЦК» и ООО «Проект инжиниринг девелопмент», выразившихся в заключении и участии в соглашении, которое привело или могло привести к ограничению конкуренции, нарушением ст. 16 закона о защите конкуренции.

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Заказчику и поставщику были выданы предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, а ульяновской компании — еще и о перечислении в федеральный бюджет дохода в размере около 146 млн. рублей, полученного вследствие нарушения закона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в отношении главного врача пензенской областной станции переливания крови Татьяны Крыловой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

По версии следствия, она произвела оплату за отгрузку и фактическую поставку медицинского модуля «Служба крови» в сумме около 146 млн. рублей, зная, что организация, с которой заключен контракт, не обладает удостоверением, подтверждающим факт госрегистрации поставляемого оборудования.