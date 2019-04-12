EN
17:21:33 Пятница, 12 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

«Швабе» примет участие в строительстве центра ядерной медицины в Пензе

11:37 | 12.04.2019 | Медицина

Печать

Пенза, 12 апреля 2019. PenzaNews. Холдинг «Швабе» (входит в ГК «Ростех») примет участие в строительстве нового корпуса пензенского областного онкологического диспансера, в котором планируется разместить центр ядерной медицины.

«Швабе» примет участие в строительстве центра ядерной медицины в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, предварительная договоренность об этом достигнута по итогам переговоров с руководством госкорпорации «Ростех» и членами правительства России, которые губернатор Иван Белозерцев провел в Москве в минувший четверг, 11 апреля.

Ожидается, что на следующей неделе генеральный директор холдинга «Швабе» Алексей Патрикеев посетит Пензу с рабочим визитом, в ходе которого будут обсуждаться детали сотрудничества.

Читайте также

Белозерцев заявил, что «Ростех» медлит с проектами по развитию пензенской медицины

Предполагается, что строительство центра ядерной медицины будет осуществляться на условиях государственно-частного партнерства.

В новом корпусе смогут проводить исследования в области онкологии, неврологии и кардиологии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на протяжении последнего времени в Пензе активно обсуждаются перспективы улучшения материально-технической базы онкологического диспансера. По словам министра здравоохранения области Владимира Стрючкова, на эти цели потребуется не менее 4,7 млрд. рублей: в 716 млн. рублей оценивается строительство лабораторно-диагностического корпуса, в 1,5–2 млрд. рублей — хирургического, а еще в 2 млрд. рублей — центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).

Загрузка...
Читайте также
Абоненты «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» получили доступ к телеканалу «Победа» Участковым Пензы вручены ключи от 10 новых автомобилей
Павел Касьянов назначен прокурором Шемышейского района Пенза и Ульяновск договорились о сотрудничестве
«МегаФон ТВ» начнет показ финального сезона «Игры престолов» на следующей неделе Мэр Пензы высоко оценил материальную базу губернаторского лицея в Ульяновске
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама