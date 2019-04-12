«Швабе» примет участие в строительстве центра ядерной медицины в Пензе Медицина

Пенза, 12 апреля 2019. PenzaNews. Холдинг «Швабе» (входит в ГК «Ростех») примет участие в строительстве нового корпуса пензенского областного онкологического диспансера, в котором планируется разместить центр ядерной медицины.

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Как сообщает пресс-служба регионального правительства, предварительная договоренность об этом достигнута по итогам переговоров с руководством госкорпорации «Ростех» и членами правительства России, которые губернатор Иван Белозерцев провел в Москве в минувший четверг, 11 апреля.

Ожидается, что на следующей неделе генеральный директор холдинга «Швабе» Алексей Патрикеев посетит Пензу с рабочим визитом, в ходе которого будут обсуждаться детали сотрудничества.

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Предполагается, что строительство центра ядерной медицины будет осуществляться на условиях государственно-частного партнерства.

В новом корпусе смогут проводить исследования в области онкологии, неврологии и кардиологии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на протяжении последнего времени в Пензе активно обсуждаются перспективы улучшения материально-технической базы онкологического диспансера. По словам министра здравоохранения области Владимира Стрючкова, на эти цели потребуется не менее 4,7 млрд. рублей: в 716 млн. рублей оценивается строительство лабораторно-диагностического корпуса, в 1,5–2 млрд. рублей — хирургического, а еще в 2 млрд. рублей — центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).