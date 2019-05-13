Роспотребнадзор запустил в Пензе горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции Медицина

Пенза, 13 мая 2019. PenzaNews. Горячая линия, посвященная вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, открыта в управлении Роспотребнадзора по Пензенской области с понедельника, 13 мая.

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Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, специалисты готовы проконсультировать жителей по телефону: +7 (8412) 66-09-48 с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу — до 15.45.

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Горячая линия будет работать до 19 мая.

Кроме того, можно круглосуточно обратиться в единый консультационный центр Роспотребнадзора.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией постоянного населения Пензенской области за I квартал 2019 года составил 6,6 на 100 тыс. человек, что на 9,1% ниже аналогичного периода прошлого года.

Всего на территории региона за три месяца выявлено 92 новых случая. Показатель заболеваемости среди всех контингентов составил 6,96 на 100 тыс. человек, что на 7,2% ниже аналогичного периода 2018 года.