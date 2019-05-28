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В Пензе создадут рабочую группу для урегулирования ситуации на станции скорой помощи

16:53 | 28.05.2019 | Медицина

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Пенза, 28 мая 2019. PenzaNews. Рабочая группа с участием представителей правительства Пензенской области будет создана для урегулирования ситуации на станции скорой помощи. Об этом говорится в комментарии губернатора Ивана Белозерцева, размещенном на сайте регионального правительства на следующий день после того, как межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения «Действие» объявил о старте «итальянской забастовки».

В Пензе создадут рабочую группу для урегулирования ситуации на станции скорой помощи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы должны разобраться в ситуации, понять, где и какие есть проблемы, почему они возникли, и какое решение у них есть. Необходимо полноценно проанализировать вопросы, которые задал нам в обращении областной профсоюз работников здравоохранения и ряд сотрудников станции. Эта работа будет максимально открыта», — сказал глава региона.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в состав рабочей группы также войдут представители трудового коллектива учреждения здравоохранения, медицинской общественности, министерства здравоохранения Пензенской области.

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27 мая межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения «Действие» объявил о старте «итальянской забастовки» на областной станции скорой помощи. Протестующие выдвинули ряд требований, в числе которых увеличение количества реанимационных бригад, возвращение надбавок, в том числе за стаж и за ночные часы, введение доплат — водителям за выезды в районы, а медикам — за работу в составе неукомплектованной бригады, увеличение технологических перерывов, своевременный ремонт неисправных машин и другие.

28 мая главврач учреждения Владимир Атякшев сообщил, что пензенская областная станция скорой медицинской помощи работает без сбоев.

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