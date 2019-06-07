Более 60 молодых фельдшеров и медсестер придут на пензенскую станцию скорой помощи Медицина

Пенза, 7 июня 2019. PenzaNews. 62 человека — поровну фельдшеров и медсестрер — изъявили желание после окончания обучения в 2019 году пойти на работу в пензенскую областную станцию скорой медицинской помощи. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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«На работу в медицинские организации субъекта, помимо студентов, обучающихся по целевым направлениям, придут дополнительно 47 врачей специалистов и 248 средних медицинских работников», — пояснили в министерстве.

В пресс-службе отметили, что, как ожидается, врачи и средний медицинский персонал приступят к работе в августе–сентябре, после окончания экзаменов и получения необходимых образовательных документов.

«В этом году также ожидается первый двойной выпуск молодых врачей, обучавшихся по целевым направлениям за счет федерального и регионального бюджета. На работу в больницы области придут более 140 молодых врачей», — уточнили в ведомстве.