Путин встретился с Белозерцевым Политика

Москва, 22 апреля 2019. PenzaNews. Первая публичная двусторонняя встреча президента России Владимира Путина с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым с момента его избрания главой региона в 2015 году состоялась в Кремле в понедельник, 22 апреля.

Фото: Kremlin.ru

«Владимир Владимирович, хочу искренне поблагодарить за то, что есть возможность сегодня с Вами встретиться. Хочу поблагодарить от имени жителей-пензяков за то, что на протяжении многих лет Вы поддерживаете Пензенскую область в развитии. У нас построен федеральный кардиологический центр, перинатальный центр, новый драматический театр после пожара, филармония, зал органной музыки и киноконцертный зал, мост. Это десятки миллиардов рублей», — сказал Иван Белозерцев, обращаясь к главе государства.

После этого он доложил о развитии Пензенской области, остановившись на результатах, которые оцениваются как положительные, и проблемных вопросах.

«В целом 2018 год для Пензенской области был успешным по развитию экономики, промышленности. По промышленности мы сработали на 107,1%. Это неплохой результат. Успешно работают предприятия военно-промышленного комплекса, справляются с государственным заданием, одновременно выполняем Ваше поручение по выпуску гражданской продукции. У нас рост по выпуску гражданской продукции за 2018 год составил 12%, это второе место в Приволжском федеральном округе», — пояснил губернатор.

Иван Белозерцев добавил, что доля малого и среднего бизнеса в общем валовом региональном продукте составляет свыше 30%, при этом область немного опережает российские показатели.

«По сельскому хозяйству мы лидеры в Приволжском федеральном округе по многим позициям: по урожайности зерновых и зернобобовых занимаем лидирующее положение, а по производству мяса индейки мы лидеры в Российской Федерации. Ввели в эксплуатацию завод общей мощностью 156 тыс. тонн. В Европе два таких завода, у нас самый современный, мощнее — только в Америке. Поставляем на экспорт мясо в 12 зарубежных стран, в том числе создали торговый дом в Арабских Эмиратах. Наращиваем объемы, заложили камень в основание фундамента под строительство завода по глубокой переработке мяса индейки. Будем выпускать уже в следующем году свыше 300 наименований», — отметил он.

По словам губернатора, неплохо удается работать с иностранными инвесторами.

«На пресс-конференции после встречи с президентом [Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом Вы назвали Пензенскую область, где присутствует турецкий бизнес. Им комфортно у нас, и они активно работают в сфере сельского хозяйства, мы их поддерживаем. Английская компания за два года пришла к нам, которая уже реализовала проект по материнскому стаду, по индейке, чтобы не везти яйцо из-за рубежа, потому что это вопросы продовольственной безопасности. Проект на 8 млн. штук яиц. Мы уже запустили этот проект. Не хотели они к нам приходить вначале, года полтора мы с ними занимались. Сейчас они приняли решение построить еще две площадки дополнительно, итого будет 24 млн. штук яиц. Это очень хороший проект, и решается вопрос продовольственной безопасности», — уточнил Иван Белозерцев.

Фото: Kremlin.ru

Он обратил особое внимание на то, что Пензенская область участвует во всех национальных проектах.

«Я искренне благодарю за то, что на Пензенскую область по национальным проектам запланировано 31,6 млрд. рублей. Это очень серьезные средства. Мы активно участвуем в проекте «Безопасные и качественные дороги». Два года подряд мы в тройке лидеров регионов России, хотя дорог, которые не отремонтированы, у нас еще очень много, и жители на встречах жалуются на это. Мы уже идем в сельские территории, в сельские поселения с асфальтовыми дорогами, с ремонтом», — сказал губернатор.

Иван Белозерцев добавил, что его также волнуют проблемы в здравоохранении, в том числе выполнение задачи по снижению смертности и достижения индикативных показателей, поставленных главой государства.

«Мы снижаем в последние годы [смертность]. Сейчас мы увеличили выявляемость на первой стадии онкологических заболеваний, и процент выявляемости у нас очень серьезный. Областная больница переполнена. Хотел бы просить у Вас поддержки, приехал с письмом о возможности включения Пензенской области в национальный проект «Здоровье», там есть подраздел «Онкология» — около 982 млрд. рублей. Минздрав нам пообещал, в прошлом году мы с ними работали, в этом году до настоящего времени еще пока не включили», — пояснил он.

Также губернатор представил проект комплексного развития территории.

«Вы посещали Пензенскую область в 2008 году. Вам был представлен проект комплексной застройки «Города Спутник». Реализовали этот проект, реализовали первый этап, уже 30 тыс. человек проживают, очень много молодежи, хорошая рождаемость. Мы построили там и детские садики, и дворец водного спорта. То, что Вы утверждали, ставили задачу, мы с этой задачей справились, сейчас идем дальше. Это один из лучших проектов комплексной застройки, не считая, может быть, Москвы и Санкт-Петербурга, в Российской Федерации. Благодарны будем, если Вы найдете возможность посетить Пензенскую область. Мы готовы Вам представить. Это современный проект, очень востребован населением», — сказал глава региона.

Вместе с тем Иван Белозерцев сообщил, что есть одна проблема, связанная с развитием этой территории.

«Она заключается в том, что не хватает [школ]. Мы построили новую школу, сдали ее в эксплуатацию, но школа переполнена. В федеральном проекте по строительству школы мы стоим на 2021 год, но хотелось бы попросить, я тоже с письмом обращаюсь, чтобы нас перенесли на следующий год, Владимир Владимирович, чтобы мы могли приступить к строительству школы уже в следующем году», — обратился пензенский губернатор к президенту России.

В свою очередь Владимир Путин пообещал изучить этот вопрос.

Фото: Kremlin.ru

В продолжение встречи Иван Белозерцев предложил главе государства ознакомиться еще с одним проектом.

«Это компания «Дамате» по производству мяса индейки. То же самое — лучший проект в России и лучший проект в Европе. Мы его реализовали, Владимир Владимирович, и готовы Вам представить во время посещения Пензенской области», — сказал Иван Белозерцев.

После этого Владимир Путин лаконично поблагодарил губернатора за доклад.

«Хорошо. Спасибо большое», — цитирует президента России пресс-служба Кремля.