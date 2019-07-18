В пензенской горбольнице №6 начали внедрение чек-листов Медицина

Пенза, 18 июля 2019. PenzaNews. Сотрудники пензенской городской клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина начали использовать в работе чек-листы с четким планом действий для обеспечения качества и безопасности медицинской помощи в условиях стационара.

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Главный врач больницы Дмитрий Зиновьев пояснил, что они представляют собой перечень простых манипуляций, изложенных на бумаге, обязательное исполнение которых должно привести к положительному результату.

«Например, на операцию поступает больной. Он уже должен быть с обработанным полем, должна быть произведена санитарная обработка помещения, соответствующим образом должны быть обработаны руки, подготовлен наркозно-дыхательный аппарат для проведения анестезии. Весь алгоритм действий перед собравшейся операционной бригадой озвучивает вслух средний медработник. Причем степень выполнения каждого пункта этого алгоритма должен подтвердить тот или иной член операционной бригады, отвечающий за его исполнение», — пояснил он.

Дмитрий Зиновьев выразил мнение, что исполнение чек-листов позволит снизить риски и исключить недоработки, которые могут возникнуть до момента проведения операции.

«Смысл чек-листа заключается в том, чтобы установить и закрепить последовательность действий персонала, направленных на спасение жизни пациента, его скорейшее выздоровление»,— пояснил главный врач.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, контроль за исполнением перечней инструкций осуществляет институт внутренних аудиторов, который представлен старшими медицинскими сестрами.

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Пензенская областная больница имени Н. Н. Бурденко и городская больница №6 имени Г. А. Захарьина стали площадками пилотного проекта Росздравнадзора по разработке и внедрению в деятельность медицинской организации интегрированной системы менеджмента качества.

Его суть заключается в том, что больницы в своей обычной практике руководствуются основами производства и технологических процессов, которые позволят им экономно использовать ресурсы, не допускать ошибок, прогнозировать риски и повышать качество оказания помощи.

В дальнейшем проект намечено внедрить во всех медучреждениях области.