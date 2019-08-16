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Пациентка добилась от горбольницы №6 Пензы компенсации за некачественную медпомощь

12:09 | 16.08.2019 | Медицина

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Пенза, 16 августа 2019. PenzaNews. Пензенская городская клиническая больница №6 имени Г.А. Захарьина по решению суда выплатит пациентке компенсацию морального вреда в размере 40 тыс. рублей за некачественно оказанную медицинскую помощь.

Пациентка добилась от горбольницы №6 Пензы компенсации за некачественную медпомощь. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«31 июля 2018 года, находясь на даче, женщина упала с лестницы. За медицинской помощью она сразу же обратилась в травмпункт больницы №6 имени Г.А. Захарьина. Дежурный врач, осмотрев ее визуально, сказал, что необходимость в проведении рентген-обследования отсутствует, поскольку у нее просто ушиб. Пациентка настаивала на проведении обследования, но получила отказ, освобождение от работы ей не дали», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Пензенского районного суда.

По его словам, спустя две недели после падения с болями в области грудной клетки женщина была вынуждена обратиться к торакальному хирургу в пензенскую областную клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко.

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«Врач ей сразу же выдал направление на рентгенограмму. Снимок показал, что у нее закрытая травма грудной клетки, перелом четырех ребер. Женщине было назначено лечение и выдано освобождение от работы в общей сложности на пять недель», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что в своем иске женщина в качестве оснований для назначения компенсации назвала возникший страх обращения в медучреждения, переживания в связи с невозможностью продолжать активную общественную жизнь и физическую боль, при этом она попросила выплатить ей 100 тыс. рублей.

«В ходе судебного разбирательства подтвердилась вина ответчика в оказании медицинских услуг ненадлежащего качества, а именно в невыполнении ряда необходимых мероприятий при оказании первичной медицинской помощи, несвоевременном установлении диагноза, на что указывает наличие в действиях работников больницы неправильной оценки симптоматики состояния пациентки либо формального отношения к своим обязанностям», — сказал представитель суда.

По его словам, с учетом всех обстоятельств дела требования женщины были удовлетворены частично.

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