У прибывших из Китая в Пензенскую область граждан коронавирус не подтвержден Медицина

Пенза, 3 февраля 2020. PenzaNews. Специалисты не подтвердили наличие коронавируса в организме граждан, прибывших из Китая в Пензенскую область, у которых имелись симптомы простуды. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Марина Воробьева.

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«Заболевание у них протекало в легкой форме. Это типичная сезонная простуда», — сказала она в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 3 февраля.

Замминистра добавила, что исследование взятых у пациентов проб проводилось в Новосибирске.

«Анализы отрицательные на коронавирус», — уточнила Марина Воробьева.

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Она напомнила также, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в Пензенской области пока остается ниже уровня эпидпорога.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», власти Пензенской области в оперативном режиме получают информацию обо всех жителях региона, прибывающих в Россию из Китая, в связи с распространением в КНР коронавирусной инфекции.

По словам заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александра Крымова, при пересечении гражданами госграницы формируются списки, которые направляются в управление Роспотребнадзора по Пензенской области, оттуда — в региональный Минздрав, а затем — в учреждения здравоохранения на местах.