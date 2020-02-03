У прибывших из Китая в Пензенскую область граждан коронавирус не подтвержден
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Пенза, 3 февраля 2020. PenzaNews. Специалисты не подтвердили наличие коронавируса в организме граждан, прибывших из Китая в Пензенскую область, у которых имелись симптомы простуды. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Марина Воробьева.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Заболевание у них протекало в легкой форме. Это типичная сезонная простуда», — сказала она в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 3 февраля.
Замминистра добавила, что исследование взятых у пациентов проб проводилось в Новосибирске.
«Анализы отрицательные на коронавирус», — уточнила Марина Воробьева.
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Она напомнила также, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в Пензенской области пока остается ниже уровня эпидпорога.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», власти Пензенской области в оперативном режиме получают информацию обо всех жителях региона, прибывающих в Россию из Китая, в связи с распространением в КНР коронавирусной инфекции.
По словам заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александра Крымова, при пересечении гражданами госграницы формируются списки, которые направляются в управление Роспотребнадзора по Пензенской области, оттуда — в региональный Минздрав, а затем — в учреждения здравоохранения на местах.