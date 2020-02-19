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Число абортов в Пензенской области сократилось более чем на 9%

10:58 | 19.02.2020 | Медицина

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Пенза, 19 февраля 2020. PenzaNews. Число абортов в Пензенской области сократилось в 2019 году по сравнению с 2018-м более чем на 9%. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Марина Воробьева.

Число абортов в Пензенской области сократилось более чем на 9%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Эта цифра уменьшилась с 3 тыс. 780 до 3 тыс. 424», — уточнила она.

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По словам Марины Воробьевой, этому способствовала в том числе работа медико-социальных кабинетов, действующих при женских консультациях с 2012 года.

Она пояснила, что за 12 месяцев в десять таких кабинетов обратились 14 тыс. 658 женщин, из них 1 тыс. 610 намеревались сделать аборт.

«После работы с ними специалистов 335 женщин отказались от прерывания беременности. Кроме того, еще 45 женщин из 169, направленных в рабочие группы муниципалитетов области, также решили сохранить беременность», — добавила замминистра.

По данным пресс-службы регионального Минздрава, благодаря работе с женщинами, планировавшими сделать аборт, но впоследствии отказавшимся от этого шага, в Пензенской области в 2019 году родились 257 детей.

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