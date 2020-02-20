Подведены итоги работы передвижных медицинских комплексов в селах Пензенской области Медицина

Пенза, 20 февраля 2020. PenzaNews. Около 23 тыс. жителей сел Пензенской области с численностью населения до 100 человек осмотрены врачами в 2019 году в ходе выездов шести передвижных медицинских комплексов, приобретенных за счет средств федерального и регионального бюджетов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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В каждом районе комплексы совершили по два выезда, а в 15-ти — был организован еще и третий. В итоге их общее количество достигло 1 тыс. 371.

Помимо этого, на территории региона работало четыре передвижных маммографа и 14 флюорографов, в том числе два, которые были куплены для пензенской районной и нижнеломовской межрайонной больниц на сумму свыше 23 млн. рублей.

Благодаря этому маммография проведена более чем 18 тыс. женщин, флюорографическое обследование прошли 96 тыс. человек.