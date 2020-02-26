Белозерцев потребовал в ближайшие два месяца ввести в эксплуатацию корпус детской больницы Медицина

Пенза, 26 февраля 2020. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев потребовал ввести в эксплуатацию хирургический корпус пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова, реконструкция которого в настоящее время завершается, в ближайшие два месяца.

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«Через два месяца должны работать по полной программе», — сказал он в ходе визита в учреждение в среду, 26 февраля.

Иван Белозерцев поручил проработать вопрос о приобретении новой мебели, поскольку замена уже имеющейся в рамках проводимой реконструкции не предусмотрена.

«Мебель должна быть новая. Мы ее должны впоследствии — до конца года, а, может быть, до сентября — заменить», — поставил задачу глава региона.

Он также поинтересовался у главврача Максима Баженова, как обстоят дела с кадрами. Тот уточнил, что учреждение укомплектовано примерно на 75%.

«Детских хирургов в первую очередь не хватает и нейрохирурга», — пояснил Максим Баженов, уточнив, что два будущих детских хирурга пока учатся в ординатуре, а поиски нейрохирурга ведутся в других регионах, включая Мордовию и Саратовскую область.

В связи с этим Иван Белозерцев предложил обсудить возможность обеспечения врачей жильем.

«Давайте квартиру дадим», — сказал он, добавив, что такую меру поддержки можно предусмотреть в Пензе по аналогии с рядом районов области.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в 2019 году в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» на реконструкцию акушерского и главного корпусов пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова было выделено более 576 млн. рублей, в том числе 530 млн. рублей — из федерального бюджета, более 46 млн. рублей — из регионального.

31 мая 2019 года заключен контракт на реконструкцию объекта на сумму почти 280 млн. рублей. Подрядная организация — ООО «Пензастройком». Срок выполнения работ — 1 декабря 2020 года.

Реконструкция разбита на два этапа. Первый предусматривает обновление главного корпуса общей площадью 2 тыс. кв. метров, второй — реконструкцию акушерского корпуса с устройством теплого перехода общей площадью 2,5 тыс. кв. метров.

По состоянию на 21 февраля 2020 года, освоено 225 млн. 966,8 тыс. рублей, в том числе — около 202 млн. рублей федерального бюджета.