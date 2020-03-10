Губернатор усомнился в достоверности данных о пензенцах, прибывших из стран с коронавирусом Медицина

Пенза, 10 марта 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев усомнился в достоверности данных о количестве граждан, прибывших в регион из стран, где подтверждены случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией.

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«Сказать о том, что у нас все идеально и [выявлены] все граждане, которые прибыли из отпуска из стран, которые относятся к группе риска, и мы никого не пропустили, у меня большие сомнения», — отметил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона во вторник, 10 марта.

Иван Белозерцев предположил, что учтены не все лица, которые потенциально могли заразиться во время туристических или деловых зарубежных поездок.

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«Наверняка есть такие граждане, которые прибыли, чувствуют себя первую неделю хорошо, но это не значит, что через пять или семь дней они не могут заболеть, потому что, насколько мы понимаем, вот этот период [инкубационный] длится 14 дней», — сказал глава региона.

В связи с этим он дал поручение областному Минздраву активизировать разъяснительную работу среди граждан.

Также губернатор призвал жителей по максимуму ограничить поездки в страны, где имеется риск заражения.

«Может так сложиться, что в самолете, где угодно можно получить контакт и привезти заболевание в Россию, в регион. Чтобы этого не было, давайте сделаем паузу. Это очень-очень важно. Нужно всем ответственно относиться к этому», — подчеркнул Иван Белозерцев.