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В Пензенской области заболеваемость ОРВИ и гриппом пошла на спад — министр

09:18 | 18.03.2020 | Медицина

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Пенза, 18 марта 2020. PenzaNews. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом пошла в Пензенской области на спад. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Никишин.

В Пензенской области заболеваемость ОРВИ и гриппом пошла на спад — министр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, если в конце февраля регистрировалось по 5 тыс. случаев ОРВИ в неделю, то теперь этот показатель уменьшился до 2,3 тыс.

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«Явный спад более чем в два раза. Это позволяет нам объективно оценивать состояние всех больных с инфекционными заболеваниями, всех больных с температурящим режимом», — сказал он в ходе заседания регионального оперативного штаба по нераспространению и профилактике коронавирусной инфекции, состоявшегося в правительстве Пензенской области в минувший вторник, 17 марта.

Александр Никишин добавил, что при необходимости исследование на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) проводится вне зависимости от того, был пациент за границей или нет.

Говоря о пациентке, у которой данный диагноз подтвержден, министр пояснил, что ее состояние стабильное.

«Имеется тенденция к улучшению», — отметил он.

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