В Пензенской области на коронавирус проверили около 1,4 тыс. человек Медицина

Пенза, 24 марта 2020. PenzaNews. 1 тыс. 377 человек проверены в Пензенской области на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Проведено 1 тыс. 604 исследования.

Они осуществляются в вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области».

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В Пензе с подозрением на коронавирус госпитализирована еще одна женщина

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 17 марта 2020 года в Пензенской области был зарегистрирован первый случай COVID-19. Новая коронавирусная инфекция диагностирована у супруги депутата Законодательного собрания Пензенской области, председателя совета реготделения «Деловой России», гендиректора ООО «Электра» Михаила Лисина. От кого и при каких обстоятельствах она заразилась, специалисты не установили.

24 марта стало известно, что с подозрением на коронавирусную инфекцию в Пензе госпитализирована еще одна женщина. Предварительно выявлены 87 человек, которые контактировали с ней в последнее время.