В Пензенской области на коронавирус проверили около 4 тыс. человек Медицина

Пенза, 1 апреля 2020. PenzaNews. Около 4 тыс. человек проверены в Пензенской области на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина в среду, 1 апреля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследованы 3 тыс. 748 человек, [проведено] 4 тыс. 78 исследований», — пояснила она.

Читайте также

В России нарастили число проводимых исследований на коронавирус

Дина Черемушкина добавила, что в лабораториях лечебной сети обследованы 199 человек, проведено 207 исследований.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 1 апреля, в России зарегистрировано 2 тыс. 777 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. За весь период выздоровели 190 человек. Скончались 24 человека.

В Пензенской области зарегистрировано 16 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Пока никто из госпитализированных не выписан. Умер один человек.