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ВАЖНО В России зарегистрировано 11,9 тыс. случаев заражения коронавирусом, в Пензенской области — 67

Расширилась география распространения коронавируса в Пензенской области

11:39 | 10.04.2020 | Медицина

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Пенза, 10 апреля 2020. PenzaNews. География распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) расширилась в Пензенской области, где за последние сутки подтверждено 15 случаев заражения, а их общее количество выросло до 67.

Расширилась география распространения коронавируса в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«География подтвержденных случаев: Пенза, Русский Камешкир, Чаадаевка, Старое Демкино Шемышейского района, Бессоновка, Земетчино, Никольск», — сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина в пятницу, 10 апреля.

Она отметила, что это привозные и контактные случаи.

До этого было известно о подтвержденных случаях коронавируса в Пензе, Заречном, Кузнецке, Наровчате, Бессоновке, а также в Белинском и Городищенском районах.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 10 апреля в Пензенской области зарегистрировано 67 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), в том числе 15 — за последние сутки.

За весь период в регионе выписана одна пациентка. Один мужчина скончался.

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