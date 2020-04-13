Большинство находящихся под наблюдением пензенцев контактировали с заразившимися COVID-19 Медицина

Пенза, 13 апреля 2020. PenzaNews. Большинство из 2,6 тыс. человек, находящихся в Пензенской области под медицинским наблюдением в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), контактировали с заразившимися гражданами. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения региона Оксана Чижова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«1 тыс. 739 человек контактных по заболевшим», — уточнила она в ходе совещания в режиме видеоконференцсвязи, которое транслировалось в аккаунте губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в Instagram.

Оксана Чижова добавила, что еще 882 человека недавно прибыли из-за рубежа.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 13 апреля в Пензенской области зарегистрировано 84 случая заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). За весь период одна пациентка выписана, один пациент скончался.

Среди заразившихся есть дети в возрасте 4 и 9 лет.