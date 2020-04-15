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АКТУАЛЬНО В России зарегистрировано более 24 тыс. случаев заражения коронавирусом, в Пензенской области — 100

Стало известно, где в Пензенской области зарегистрированы новые случаи коронавируса

12:47 | 15.04.2020 | Медицина

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Пенза, 15 апреля 2020. PenzaNews. Случаи заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) подтверждены за последние сутки в Пензе, Кузнецке, Сурске, Засечном, Бессоновке, Шемышейке и Лунино. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина в среду, 15 апреля.

Стало известно, где в Пензенской области зарегистрированы новые случаи коронавируса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она уточнила, что среди 16 пациентов трое детей, в том числе месячный младенец.

«Возраст остальных подтвержденных — от 19 до 84 лет», — добавила Дина Черемушкина.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 15 апреля в Пензенской области зарегистрировано 100 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

В регионе выздоровели четыре человека. Умерли два пациента в возрасте 75 и 50 лет.

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