В Пензе коронавирус подтвержден у месячного младенца и двух годовалых детей Медицина

Пенза, 15 апреля 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) подтверждена у месячного младенца и двух годовалых детей, которые госпитализированы в Пензе. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина в среду, 15 апреля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«[Они] находятся на лечении в пензенской областной детской больнице», — уточнила она.

Дина Черемушкина пояснила, что состояние детей оценивается как удовлетворительное.

«В ИВЛ [искусственной вентиляции легких] не нуждаются», — уточнила пресс-секретарь губернатора и облправительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 15 апреля в Пензенской области зарегистрировано 100 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

10 апреля стало известно, что коронавирус подтвержден у ребенка в возрасте 9 лет, 13-го числа — у 4-летнего пациента.

В регионе выздоровели четыре человека. Умерли два пациента в возрасте 75 и 50 лет.