В Пензенской области за неделю выпишут более 20 пациентов, выздоровевших после коронавируса Медицина

Пенза, 20 апреля 2020. PenzaNews. Более 20 пациентов, у которых ранее была подтверждена новая коронавирусная инфекция COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), планируется выписать в Пензенской области на текущей неделе. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Никишин, информируя губернатора Ивана Белозерцева о текущем положении дел в понедельник, 20 апреля.

Фото: Pnzreg.ru

«На этой неделе мы ожидаем выписку уже более 20 пациентов, излечившихся от коронавирусной инфекции. Вчера был выписан один человек», — сказал он.

В свою очередь Иван Белозерцев призвал активизировать работу по выявлению заразившихся граждан.

«Чем больше мы проведем тестов, выявим инфицированных и госпитализируем их, тем меньше будет распространяться вирус на территории Пензенской области. Также отмечу, что режим самоизоляции для жителей Пензенской области — это важнейшая составляющая в решении проблемы», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.