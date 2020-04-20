Пензенские власти сообщили о шестом пациенте, выздоровевшем после коронавируса Медицина

Пенза, 20 апреля 2020. PenzaNews. Число выздоровевших после новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) пациентов достигло в Пензенской области шести человек. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина в понедельник, 20 апреля.

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«Выписан еще один пациент — женщина 61 год. Таким образом, число выздоровевших пациентов достигло шести человек», — пояснила она.

Дина Черемушкина отметила, что в Пензенской области подтверждено 165 случаев заражения COVID-19, в том числе 25 — за последние сутки.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первая заразившаяся коронавирусом жительница Пензы была выписана из больницы 4 апреля, еще три человека — 14-го числа.

17 апреля стало известно, что выздоровел пятый пациент; 20-го числа — шестой.

Вместе с тем по состоянию на 20 апреля на сайте Стопкоронавирус.рф по-прежнему отображаются данные о четырех выписанных в Пензенской области пациентах.