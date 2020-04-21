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АКТУАЛЬНО В России зарегистрировано около 53 тыс. случаев заражения коронавирусом, в Пензенской области — 180

В Пензенской области проведено более 20 тыс. тестов на коронавирус

13:22 | 21.04.2020 | Медицина

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Пенза, 21 апреля 2020. PenzaNews. Более 20 тыс. тестов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) проведено в Пензенской области. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина во вторник, 21 апреля.

В Пензенской области проведено более 20 тыс. тестов на коронавирус. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследованы 13 тыс. 16 человек, [проведено] 13 тыс. 691 исследование. В лабораториях лечебной сети обследованы 5 тыс. 921 человек, [выполнено] 6 тыс. 436 исследований», — уточнила она.

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Дина Черемушкина пояснила, что в настоящее время под меднаблюдением находятся 2 тыс. 250 человек.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 21 апреля в Пензенской области подтверждено 180 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

Они зарегистрированы на территории трех городских округов — в Пензе, Кузнецке и Заречном, а также в 20 районах области из 27.

Пять человек, заразившихся COVID-19, скончались. Шестеро пациентов выздоровели.

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