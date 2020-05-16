В Пензенской области за сутки подтверждено 56 случаев заражения коронавирусом, 78 человек выздоровели Медицина

Пенза, 16 мая 2020. PenzaNews. 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 78 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра при правительстве России, актуальные на 10.35 субботы, 16 мая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло в регионе 1 тыс. 41, выздоровевших — 736. За весь период умерли десять пациентов.

В России зафиксировано 272 тыс. 43 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 9 тыс. 200 человек.

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За весь период в стране выздоровели 63 тыс. 166 человек, из них 4 тыс. 940 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 2 тыс. 537, за сутки скончались 119 пациентов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

С 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте.