Организован прием жалоб от пензенских врачей на отсутствие доплат за борьбу с коронавирусом Медицина

Пенза, 19 мая 2020. PenzaNews. Следственное управление СКР по Пензенской области организовало прием обращений от медперсонала по вопросам полной или частичной невыплаты доплат за работу с пациентами, заразившимися новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Он осуществляется по телефону, через форму «Обращения граждан» на сайте регионального ведомства, а также через официальную страницу управления в социальной сети «ВКонтакте».

«После получения сообщения следователями будет детально проверена поступившая информация и приняты меры к оперативному установлению причин невыплаты надбавок, установленных законодательством», — пояснила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данным Минздрава Пензенской области, в регионе в полном объеме до медперсонала доведены стимулирующие выплаты за март и апрель 2020 года.

18 мая стало известно, что после получения разъяснений министерства здравоохранения России в Пензенской области произведено доначисление выплат.