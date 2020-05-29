В Пензенской области за сутки подтверждено 89 случаев заражения коронавирусом, 100 человек выздоровели Медицина

Пенза, 29 мая 2020. PenzaNews. 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 100 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.35 пятницы, 29 мая.

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Всего в регионе подтверждено 2 тыс. 155 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 1 тыс. 681. За весь период умерли 17 пациентов.

В России зафиксировано 387 тыс. 623 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 572 человек.

За весь период в стране выздоровели 159 тыс. 257 человек, из них 8 тыс. 264 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 4 тыс. 374, за сутки зарегистрировано 232 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.