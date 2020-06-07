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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 2 тыс. 943 случая заражения коронавирусом, 2 тыс. 406 человек выздоровели, 26 пациентов умерли

В Пензенской области за сутки подтверждено 98 случаев заражения коронавирусом, 52 человека выздоровели

10:40 | 07.06.2020 | Медицина

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Пенза, 7 июня 2020. PenzaNews. 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 52 человека. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.35 воскресенья, 7 июня.

В Пензенской области за сутки подтверждено 98 случаев заражения коронавирусом, 52 человека выздоровели. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 2 тыс. 943 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 2 тыс. 406. За весь период умерли 26 пациентов.

В России зафиксировано 467 тыс. 673 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 984 человек.

За весь период в стране выздоровели 226 тыс. 731 человек, из них 5 тыс. 343 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 5 тыс. 859 человек, за сутки зарегистрировано 134 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.

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