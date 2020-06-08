Белозерцев заявил, что в Пензенской области число заразившихся коронавирусом идет на спад Медицина

Пенза, 8 июня 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что число заразившихся новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе идет на спад.

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«Вижу, что все равно сегодня идет спад по количеству заболевших. [...] Особенно в первые месяцы, когда большая часть жителей Пензенской области находилась на самоизоляции, количество заболевших было больше, [...] первично заболевших, больше было, чем сегодня — тогда, когда большая часть людей вышла на работу», — сказал Иван Белозерцев в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 8 июня.

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Он добавил, что «в большинстве своем» организации и учреждения в Пензенской области работают, «за исключением некоторых сфер деятельности».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 8 июня в Пензенской области зарегистрировано 3 тыс. 53 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

За последние сутки подтверждено 110 фактов инфицирования COVID-19. Последний раз столь большое число новых случаев было зафиксировано в регионе 22 мая.

8 июня заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Пензенской области Александр Крымов проинформировал, что в стационарах находятся 724 человека с COVID-19 и 2 тыс. 362 пациента с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. В целом он назвал ситуацию в регионе неблагополучной.