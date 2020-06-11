В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 16 детей Медицина

Пенза, 11 июня 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 за последние сутки подтверждена в Пензенской области у 16 детей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в четверг, 11 июня.

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«Пациенты-дети: 8 лет; 11 месяцев; 16 лет; 15 лет; 3 года; 3 года; 14 лет; 1 год; 17 лет; 15 лет; 3 года; 1 год; 14 лет; 15 лет; 9 лет; 17 лет», — уточняется в тексте.

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В нем отмечается, что всего за сутки в регионе зарегистрировано 115 новых случаев инфицирования COVID-19, в том числе 72 — в Пензе, 13 — в Пензенском районе, пять — в Тамалинском, четыре — в Мокшанском, по три — в Городищенском, Бессоновском и Башмаковском, по два — в Лунинском, Лопатинском, Пачелмском и городе Кузнецке, по одному — в Заречном, а также в Камешкирском, Шемышейском и Нижнеломовском районах.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 11 июня в Пензенской области подтверждено 3 тыс. 432 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 2 тыс. 728. За весь период умерли 28 пациентов.