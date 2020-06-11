В Пензенской области за сутки подтверждено 115 случаев заражения коронавирусом, 77 человек выздоровели Медицина

Пенза, 11 июня 2020. PenzaNews. 115 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 77 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.35 четверга, 11 июня.

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Всего в регионе подтверждено 3 тыс. 432 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 2 тыс. 728. За весь период умерли 28 пациентов.

В России зафиксировано 502 тыс. 436 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 779 человек.

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За весь период в стране выздоровели 261 тыс. 150 человек, из них 8 тыс. 367 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 6 тыс. 532, за сутки зарегистрировано 174 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.