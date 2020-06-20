В Пензенской области за сутки подтверждено 73 случая заражения коронавирусом, 137 человек выздоровели Медицина

Пенза, 20 июня 2020. PenzaNews. 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 137 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.45 субботы, 20 июня.

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Всего в регионе подтверждено 4 тыс. 224 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 3 тыс. 667. За весь период зарегистрировано 34 летальных исхода.

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В России зафиксировано 576 тыс. 952 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 7 тыс. 889 человек.

За весь период в стране выздоровели 334 тыс. 592 человека, из них 10 тыс. 186 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 8 тыс. 2, за сутки зарегистрирован 161 летальный исход.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму.

Действие ряда ограничений продлено по 30 июня.