EN
16:06:55 Суббота, 20 июня
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
ВАЖНО Пензенская область вышла на второй этап снятия ограничений

В Пензенской области за сутки подтверждено 73 случая заражения коронавирусом, 137 человек выздоровели

10:55 | 20.06.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 20 июня 2020. PenzaNews. 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 137 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.45 субботы, 20 июня.

В Пензенской области за сутки подтверждено 73 случая заражения коронавирусом, 137 человек выздоровели. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 4 тыс. 224 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 3 тыс. 667. За весь период зарегистрировано 34 летальных исхода.

Читайте также

Пензенская область приступает ко второму этапу снятия ограничений

В России зафиксировано 576 тыс. 952 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 7 тыс. 889 человек.

За весь период в стране выздоровели 334 тыс. 592 человека, из них 10 тыс. 186 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 8 тыс. 2, за сутки зарегистрирован 161 летальный исход.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму.

Действие ряда ограничений продлено по 30 июня.

Новости партнеров
Читайте также
Вступил в силу приговор по делу об убийстве при превышении пределов необходимой обороны Анна Очкина возглавила отделение «Справедливой России» в Пензенской области
Угнанный в Пензе автомобиль обнаружен сгоревшим за городом В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 11 детей
Пензенская областная библиотека возобновила обслуживание читателей В Пензенской области около 1,7 тыс. медработников представлены к наградам
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама