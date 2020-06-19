В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 34 Медицина

Пенза, 19 июня 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области до 34, за последние сутки зарегистрирован один летальный исход. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 пятницы, 19 июня.

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За сутки в регионе выписаны 159 пациентов, всего выздоровели 3 тыс. 530 человек.

В Пензенской области за последние сутки зафиксировано 75 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период их подтверждено 4 тыс. 151.

В России зарегистрировано 569 тыс. 63 случая инфицирования COVID-19, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 7 тыс. 972 человек.

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За весь период в стране выздоровели 324 тыс. 406 человек, из них 10 тыс. 443 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 7 тыс. 841, за сутки зарегистрирован 181 летальный исход.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители должны носить маски в общественных местах. Действие введенных в регионе ограничений продлено по 21 июня.

Вместе с тем 1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений.