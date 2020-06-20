В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 11 детей Медицина

Пенза, 20 июня 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена в Пензенской области за последние сутки у 73 человек, 11 из которых — дети. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в субботу, 20 июня.

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«Пациенты-дети: 14 лет; 5 лет; 7 лет; 1 год; 1 год; 13 лет; 1 год; 3 года; 5 лет; 2 года; 14 лет», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что за сутки по 12 случаев инфицирования COVID-19 подтверждено в Пензе и Мокшанском районе, 10 — в Колышлейском, по девять — в Лопатинском и Башмаковском, четыре — в Нижнеломовском, по три — в Белинском, Пачелмском и в городе Заречном, по два — в Земетчинском и Тамалинском районах, по одному — в Каменском, Бессоновском, Пензенском и Спасском.

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По состоянию на 20 июня в Пензенской области зарегистрировано 4 тыс. 224 случая заражения коронавирусом. 3 тыс. 667 человек выздоровели. 34 пациента умерли.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму. Действие ряда ограничений продлено по 30 июня.