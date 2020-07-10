В Пензенской области сократили период действия ограничений и разрешили работу спортобъектов Общество

Пенза, 10 июля 2020. PenzaNews. Период действия ограничительных мер, введенных в Пензенской области в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, который накануне был продлен по 26 июля, сокращен на один день.

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Согласно изменениям, которые внесены в постановление губернатора №27 в пятницу, 10 июля, ограничения будут действовать по 25 июля.

Пункт документа, в соответствии с которым с 25 марта была прекращена эксплуатация бассейнов и прочих объектов физкультуры и спорта, признан утратившим силу.

Помимо этого, теперь разрешены физкультурные и спортивные мероприятия.

Кроме того, свою деятельность могут возобновить бани и сауны, которые должны руководствоваться рекомендациями Роспотребнадзора.

По 25 июля приостановлено назначение проверок, в отношении которых применяются положения федерального закона №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», за исключением внеплановых, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации и иных подобных документов.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму.