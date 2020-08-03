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Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и двух районах

11:49 | 03.08.2020 | Медицина

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Пенза, 3 августа 2020. PenzaNews. 45 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Пензе, три — в Заречном, два — в Шемышейском районе, еще один — в Пензенском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в понедельник, 3 августа.

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и двух районах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Среди пациентов — пятимесячный ребенок», — отмечается в нем.

В тексте добавляется, что под наблюдением находятся 3 тыс. 238 человек, сняты с него 25 тыс. 587.

Из сообщения также следует, что число проведенных в регионе тестов на коронавирус за последние сутки увеличилось на 942 — до 205 тыс. 101.

По состоянию на 3 августа в Пензенской области зарегистрировано 6 тыс. 645 случаев заражения COVID-19, 5 тыс. 617 человек выписаны, 83 пациента умерли.

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