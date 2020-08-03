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В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом достигло 83

10:54 | 03.08.2020 | Медицина

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Пенза, 3 августа 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области до 83, за последние сутки зарегистрирован один летальный исход. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.50 понедельника, 3 августа.

В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом достигло 83. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В регионе подтвержден 51 новый случай заражения коронавирусом, за весь период их зафиксировано 6 тыс. 645.

Общее число выздоровевших в Пензенской области — 5 тыс. 617. За последние сутки выписаны четыре человека.

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В России зарегистрировано 856 тыс. 264 случая инфицирования COVID-19, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 5 тыс. 394 человек.

За весь период в стране выздоровели 653 тыс. 593 человека, из них 3 тыс. 420 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 14 тыс. 207, за сутки зарегистрировано 79 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 13 августа.

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