В Пензе планируется открыть медвытрезвитель Медицина

Пенза, 17 августа 2020. PenzaNews. Медвытрезвитель должен быть создан в Пензе. Такую задачу поставил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

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«Поручаю создать специализированное автономное учреждение в областном центре: медицинский центр – медвытрезвитель, где тому человеку, который постоянно употребляет спиртные напитки, оказывали бы первую медицинскую помощь, давали бы направление на госпитализацию с целью прохождения лечения», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 17 августа.

Иван Белозерцев распорядился сформировать рабочую группу, которая проработает данный вопрос и изучит опыт регионов, в частности, Татарстана, по реабилитации зависимых граждан.

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«Пьяный человек — это беда для семьи, детей, общества. Мы должны бороться за каждого жителя, который оказался в трудной ситуации, делать все для того, чтобы его поставить на ноги, вылечить и потом оказать содействие в устройстве на работу», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вытрезвитель должен был начать работу в здании на улице Воронежской в Пензе еще в январе 2018 года, однако этого не произошло.



В феврале 2018-го начальник городского управления МВД России Владимир Лысов пояснил, что учреждение не функционирует по ряду причин.

В частности, по его словам, полицейские имеют право доставлять граждан, находящихся в состоянии опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться, только в медицинские учреждения, однако созданный пункт такого статуса не имеет.