Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и трех районах Медицина

Пенза, 28 августа 2020. PenzaNews. 57 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за последние сутки в Пензе, пять — в Пензенском районе, три — в Бессоновском, один — в Шемышейском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в пятницу, 28 августа.

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«Детей среди пациентов нет», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что под медицинским наблюдением находятся 3 тыс. 399 человек, сняты с него 28 тыс. 55.

Из текста также следует, что число проведенных за последние сутки тестов на COVID-19 увеличилось на 2 тыс. 141 — до 247 тыс. 258.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 28 августа в Пензенской области лабораторно подтверждено 7 тыс. 929 случаев заражения коронавирусом, 7 тыс. 476 человек выписаны, 106 пациентов умерли.