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В Пензенской области за сутки подтверждено 66 случаев заражения коронавирусом, 59 человек выписаны

10:57 | 28.08.2020 | Медицина

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Пенза, 28 августа 2020. PenzaNews. 66 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 59 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 пятницы, 28 августа.

В Пензенской области за сутки подтверждено 66 случаев заражения коронавирусом, 59 человек выписаны. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 929 случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших — 7 тыс. 476.

Умерли 106 человек, за последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

В России зафиксировано 980 тыс. 405 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 4 тыс. 829 человек.

За весь период в стране выздоровели 798 тыс. 466 человек, из них 5 тыс. 905 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 16 тыс. 914, за сутки зарегистрировано 110 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 10 сентября.

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