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В Пензе за сутки зарегистрировано 66 случаев заражения коронавирусом, в Заречном — 14

13:03 | 01.10.2020 | Медицина

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Пенза, 1 октября 2020. PenzaNews. 66 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за последние сутки в Пензе, 14 — в Заречном, по три — в Пензенском, Иссинском, Мокшанском и Бессоновском районах, по два — в Ленинском и Нижнеломовском, один — в Земетчинском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в четверг, 1 октября.

В Пензе за сутки зарегистрировано 66 случаев заражения коронавирусом, в Заречном — 14. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что среди 97 заразившихся есть трое детей в возрасте 11 и 14 лет.

«Находятся под наблюдением 4 тыс. 916 человек, сняты с наблюдения 32 тыс. 580», — добавляется в тексте.

Из него также следует, что число проведенных в регионе тестов на COVID-19 за сутки увеличилось на 2 тыс. 511 — до 315 тыс. 568.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 1 октября в Пензенской области лабораторно подтверждено 10 тыс. 980 случаев заражения коронавирусом. Выписаны 8 тыс. 962 пациента. Умерли 134 человека.

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