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В Пензенской области зарегистрировано 97 новых случаев заражения коронавирусом

11:31 | 01.10.2020 | Медицина

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Пенза, 1 октября 2020. PenzaNews. 97 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 77 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 11.20 четверга, 1 октября.

В Пензенской области зарегистрировано 97 новых случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 10 тыс. 980 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 8 тыс. 962.

Умерли 134 человека За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

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В России зафиксировано 1 млн. 185 тыс. 231 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 945 человек.

За весь период в стране выздоровели 964 тыс. 242 человека, из них 5 тыс. 985 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 20 тыс. 891, за сутки зарегистрировано 169 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 15 октября.

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