В Пензенской области за сутки подтверждено 110 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 10 октября 2020. PenzaNews. 110 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 77 человек. Об этом свидетельствуют данные информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, актуальные на 10.40 субботы, 10 октября.

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Всего в регионе подтверждено 11 тыс. 877 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 9 тыс. 597.

Умерли 139 человек. За последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

В России зафиксировано 1 млн. 285 тыс. 84 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 12 тыс. 846 человек.

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За весь период в стране выздоровели 1 млн. 16 тыс. 202 человека, из них 6 тыс. 781 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 22 тыс. 454, за сутки зарегистрировано 197 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 15 октября.

