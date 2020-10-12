В Пензе отменены мероприятия в рамках проекта «Жить активно – здорово!» Медицина

Пенза, 12 октября 2020. PenzaNews. Администрация пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики проинформировала жителей региона об отмене мероприятий, запланированных в рамках межведомственного проекта «Жить активно – здорово!» в бассейнах Пензы.

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Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте учреждения здравоохранения, «на основании рекомендаций управления Роспотребнадзора по Пензенской области приостанавливается проведение массовых акций для населения в общественных местах».

«Начиная с 15 октября 2020 года отменяются мероприятия в рамках областного межведомственного проекта «Жить активно – здорово!», который проводился в бассейнах Пензы по утвержденному графику. О возобновлении мероприятий будет сообщено дополнительно», — говорится в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 15 октября.

